4 سيارات إطفاء تجابه نيران شقة في برج سكني بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق في شقة سكنية ببرج شكني بحي الوراق، شمال الجيزة، مساء الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بشارع العروبة بدائرة مركز الوراق. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران، وإخلاء الشقة والوحدات المجاورة من السكان حرصا على سلامتهم. وتبين نشوب الحريق بشقة في الطابق الـ11 في برج سكني بالشارع المُشار إليه. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

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