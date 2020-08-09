نشرة الحوادث.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا الخطيب وقرار جديد بشأن سما المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

تفاصيل جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة متهمين بسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

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تجديد حبس وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.. اضغط للمزيد

تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان في قضية "الحزام الأخضر"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وآخرين، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

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مجلس الشيوخ 2020| وزير الداخلية يتابع مع مساعديه تأمين الانتخابات

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً بالسادة مساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى سيادته بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ (2020). اضغط للمزيد



قرار جديد في استئناف سما المصري على حبسها 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة

جزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم في استئناف سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

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