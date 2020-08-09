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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة ستشغل نهاية الشهر الجاري خط أتوبيس مكيف الهواء.
وأضاف علي، لمصراوي، الأحد، أن الخط سيبدأ من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز وعزبة الهجانة وصولا للجامعة الأمريكية.
خط السير
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن سعر التذكرة سيكون 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيها للمسافة الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر من 5 لـ10 جنيهات للتذكرة.. النقل العام: تشغيل خط أتوبيس مكيف نهاية أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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