أخبار مصر | باحث في "أكسفورد": جرعتان من اللقاح تمنع العدوى بنسبة 91%

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باحث في "أكسفورد": جرعتان من اللقاح تمنع العدوى بنسبة 91% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن هناك مجموعة من الخلايا يتم تعريضها للفيروس ولكن في وجود عينات البلازما التي تم أخذها من المتطوعين ونجد بذلك أجسام مضادة كافية ارتبطت بالفيروس وتعادلوا وتدمروا ومنعت عدوى الخلايا في المعمل.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الحالات التي حصلت على جرعتين من اللقاح قادرة على معادلة الفيروس ومنع حدوث العدوى في الخلايا معمليًا بنسبة 91%، وهي نسبة النجاح التي تم إعلانها حتى الأن، وليست نسبة الحماية من العدوى وهى التي يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية نهاية شهر سبتمبر القادم أو بداية أكتوبر.

وأشار "سالمان" أن التجارب بدأت بالفعل على 10 الاف متطوع من يوم 22 مايو الماضي داخل انجلترا ولكن لم تنتهي بعد، بالإضافة لذلك بدأت التجارب يوم 1 يوليو على 4 آلاف متطوع في البرازيل و200 متطوع في جنوب أفريقيا، وخلال الأيام القليلة الماضية يبدأ تضمين 30 ألف متطوع من أمريكا.

وأكد أنه بناء على المعطيات ونتائج المرحلة الأولى والثانية فإن اللقاح قادر على إنتاج أجسام مضادة ومناعة خلوية قاتلة قادرة على التعامل بشكل فعال مع جميع أشكال التمحور الفيروسي بصورة بسيطة لأنها تعتمد على جزء واحد من الفيروس وهو بروتين الأشواك، والذي يكون التمحور خلاله قليل جدا بصورة لا تؤثر على تغيره بشكل كبير، واللقاح قادر الآن على التعامل مع الأجسام المضادة التي تنتجها المناعة الخلوية القاتلة.