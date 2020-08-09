أخبار مصر | عضو فريق "أوكسفورد" يكشف نسبة الأجسام المضادة التي تم إنتاجها لمنع عدوى كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو فريق "أوكسفورد" يكشف نسبة الأجسام المضادة التي تم إنتاجها لمنع عدوى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد سالمان، المصري الوحيد بفريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن لقاح أكسفورد آمن بنسبة كبيرة جدًا ويحفز جهاز المناعة بشكل قوي لإنتاج أجسام مضادة من الخلايا البائية القادرة على إنتاج أجسام مضادة، كما لها القدرة على الارتباط بالفيروس بشكل متخصص والتعامل مع الخلية بعد اختراقها من الفيروس والتعامل معها وقتلها والتخلص منها لمنع تكاثر الفيروس داخلها وانتشاره منها لخلايا سليمة.

وأضاف "سالمان" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الأجسام المضادة التي تم إنتاجها بناءً على إعطاء اللقاح للمتطوعين قادرة على معادلة الفيروس معمليا بنسبة 91%، ومنع العدوى في هذه الخلايا معمليًا.

وأشار أنه يتم اختبار ذلك عن طريق إعطاء اللقاح للحالات ويتم سحب عينات دم منهم بعد فترة معينة، يوجد بها أجسام مضادة نتجت عن تحفيز اللقاح، ويتم زرع خلايا في المعمل وتعريضها بعد ذلك للفيروس لتتم العدوى.

وتابع: حتى الآن لا نستطيع أن نعلن نسبة محددة لنجاح اللقاح أو قدرته على الحماية ولكن بناءً على ما تم الانتهاء منه وهو نشر معامل الأمان وقدرته على تحفيز جهاز المناعة وبناء على التجارب السريرية للمراحل الأولى والثانية، فقد حقق نتائج متقدمة جدًا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 95314 حالات من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالهواتف.