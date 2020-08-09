أخبار مصر | السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت هيئة السكة الحديد اليوم الأحد عن زيادة أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم TOP VIP إلى 375 جنيه للتذكرة بدلا من 300 جنيه.
وذكرت الهيئة في بيان لها مواصفات هذه العربات وجاءت كالآتي:
1- هذه العربات تعتبر أفخم عربات تعمل في السكه الحديد وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالإشتراك مع إحدي الشركات الصينية ضمن ۲۱۲ عربة مكيفة أخري.
٢- تسلمت الهيئة هذه العربات خلال عامي ٢٠١٦ و۲۰۱۷ وهذه العربات يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام vip بخطوط الصعيد.
٣- تعمل هذه العربات علي قطارات ٢٠١٤ و٢٠١٥ حاليا.
٤- يتم صرف التذاكر علي هذه العربات كوامل فقط وبدون أي تخفيضات ويتم استخراج التذكرة بالرحلة كاملة من القاهرة إلي أسوان.
٥- سعر التذكرة ٣٧٥ جنيه.
٦- يتم صرف هذه التذاكر مدون عل كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومی.
٧- يتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا وتحصل منه قيمة التذكرة والغرامة للمخالف بهذه العربات قيمتها ١٠٠ جنيه.
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وفي سياق منفصل أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:
أولًا: خط القاهرة الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة
- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة
ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.