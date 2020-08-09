أخبار مصر | "أبناؤنا في الخارج" يواصلون الامتحانات التكميلية للصف الثالث الإعدادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "أبناؤنا في الخارج" يواصلون الامتحانات التكميلية للصف الثالث الإعدادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل طلاب الصف الثالث الإعدادي (أبناؤنا في الخارج)، اليوم، أداء الامتحان التكميلي الذي يؤهلهم للالتحاق بالصف الأول الثانوي (عام – فني) واختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أو المتفوقين بعين شمس في حال استيفاء الشروط، حيث أدوا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى والدراسات الاجتماعية.

وانطلقت الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثالث الإعدادي (أبناؤنا في الخارج)، أمس السبت 8 أغسطس 2020، حيث أدوا امتحان مادة اللغة العربية ومادة الجبر، وتستمر الامتحانات حتى غدًا الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020.

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خلال تفقده سير الامتحانات بقطاع القاهرة، إن هذا الامتحان يتم إجراؤه لطلاب الصف الثالث الإعدادي العائدين من الخارج أسوة بأقرانهم في أرض الوطن وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم عقد لجان امتحانية للطلاب المتقدمين للامتحانات بمحافظتهم أو المحافظة القريبة أيهما أقرب، وذلك لتخفيف أعباء السفر على أولياء أمور الطلاب.

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وأضاف حجازي، أن الامتحانات تتم في جو من الهدوء والالتزام التام واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقواعد المتبعة لضمان سلامة الطلاب، حيث تم توفير أدوات الوقاية الشخصية للطلاب مع التعقيم الدوري للجان قبل وبعد إجراء الامتحان.

ورافق الدكتور رضا حجازي خلال الجولة الأستاذ عبدالرحمن سيد، رئيس لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة قطاع القاهرة، والأستاذة إلهام فتحي مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، والأستاذ أسامة عبدالفتاح مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين.

جدير بالذكر أن الوزارة تعقد امتحان تكميلي لطلاب أبنائنا في الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي، وقد تم عقد الامتحان لجميع الطلاب الذين تقدموا لتحرير استمارات التقدم بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي وفقًا لجدول الامتحان المعتمد لجميع القطاعات الأربعة التابع لها محافظات الطلاب المتقدمين.