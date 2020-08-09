مصر | خطتهم فشلت.. المتهمون بسرقة فيلا محمود الخطيب حاولوا تضليل الشرطة بـ"رسالة له"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطتهم فشلت.. المتهمون بسرقة فيلا محمود الخطيب حاولوا تضليل الشرطة بـ"رسالة له" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ظهر اليوم الأحد، يطلب خلالها من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الإعلان عن فحوى الرسالة التي تركها الجناة في حادث سرقة الفيلا التي تقيم بها إبنته بحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، زاعما أن الرسالة دليل قاطع عن الجناة والمحرضين على السرقة قبل أن تكشف تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة الحقيقة، عصر اليوم، وأن 3 عمال يعملوا كـ"جناينية"، وراء ارتكاب السرقة، وأنهم من تركوا الرسالة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم وتضليل قوات الشرطة.

واعترف المتهمون بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي تقيم بها إبنته بحي الأشجار، بمدينة 6 اكتوبر، بارتكابهم الواقعة، وسرقتهم الفيلا عن طريق كسر جزء حديدي من إحدي نوافذ الفيلا، وسرقة المضبوطات المشار إليها، والخروج بنفس الطريقة.

وعن الإكسسوارات الحريمي المحرر محضرا بسرقتها، قرر المتهمون التخلص منها بإلقائها في الشارع، قائلين "لقينا العقد والإنسيال فالصو، ورميناهم في الشارع".

وفجر مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، مفاجأت حول واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب، إذ تبين أن المتهمين إعترفوا بسرقة متعلقات خاصة بقاطني الفيلا غير محرر محضر بها وقت السرقة.. "مخدوش بالهم إنها اتسرقت".

وأضاف المصدر إلى الخليج 365، أن المتهمين إعترفوا بسرقة ريسيفر "بين سبورت"، كاميرا سوني "إتش دي"، لاب توب توشيبا، أيباد.

كان خطط العقل المدبر لسرقة فيلا محمود الخطيب، لتنفيذ جريمته بعد أن حضر للعمل رفقة أقاربه كـ"جنايني" بحي الأشجار، قبل عيد الأضحي المبارك، ولكونه على علم بجميع سكان الكومباوند، إتفق مع أقاربه "الجناينية"، لسرقة الفيل.

في بادي الأمر رفض المتهمون الآخرون مشاركته في السرقة.. "دي فيلا الخطيب لو سرقناها الدنيا هتتقلب"، لكن العقل المدبر أقنعهم بالسرقة لكون الفيلا تسكن داخلها إبنه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيعثروا داخلها على مبالغ مالية كبيرة ومجهوهرات، قائلا لهما.. "هنسرق فلوس هتعيشنا على وش الدنيا ومحدش هيعرف يجيبنا"، ليوافق المتهمين الآخرين على عرض ثالثهما، ونفذوا السرقة، مستغلين عدم تواجد سكانها.

وأفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، أن المتهمين عددهم 3 أشخاص، وكشف عن هويتهم حيث تبين أنهم عمال بحي الأشجار وعلى علم بسكان جميع الفيلات بالكومباوند.

وأوضح المصدر إلى "الخليج 365" أن المتهمين إثنين منهم "جناينية"، والثالث نجل عمهما، وإنضم للعمل معهم كـ"جنائني"، منذ فترة قليلة، مشيرا إلى أن نجل العم من خطط لتنفيذ السرقة بعد تأكده من عدم تواجد إبنة رئيس النادي الأهلي بالفيلا.

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ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق أن الفيلا المسروقة بمدينة 6 أكتوبر، تقيم بها نجلة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح المصدر إلى "الخليج 365" أن مجهولين تسللوا عبر سور الفيلا، وكسروا جزء حديدي من النافذة، ودخلوا إلى الفيلا من خلاله: "كسروا عود حديد من شباك الفيلا ودخلوا"، على حسب وصف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي "عقد وإنسيال فالصو، وأجهزة ريسيفر، مؤكدا أن "المسروقات حاجات بسيطة".

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بتعرض فيلا تقيم بها نجلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بحي الأشجار للسرقة على يد مجهولين.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.