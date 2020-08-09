شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق ملتقى قادة الإعلام العربي السابع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينطلق غدا ملتقى قادة الإعلام العربي السابع، الذي يعقد خلال الفترة ما بين 10- 13 أغسطس 2020، بخاصية «أون لاين»، بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب وأكاديميين وإعلاميين وكتاب وصحفيين من الوطن العربي.
يناقش الملتقى تحولات الإعلام في زمن الأزمات، وأزمات الإعلام العربي وسبل تجاوزها، وتحولات صناعة الإعلام بين الفكر والتطبيق، والإعلام العربي وحرية الممارسة ومسؤولية المهنة، والعديد من القضايا الإعلامية الأخرى.
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