شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الصناعية: مصر تحولت لوطن مُصدر للطاقة وسوق جاذب للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن الاستقرار الأمني وتطوير البنية التحتية من شبكة طرق وطاقة وكهرباء من شأنه إحداث طفرة في الاستثمار الأجنبي في مصر وجذبه بشكل متزايد.

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الـ6 سنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية لمصر وتحويلها من بلد مستهلك ومستورد للطاقة إلى مُصدر للطاقة، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الصرف الأجنبي أيضًا يأتي على رأس العوامل الجاذبة للاستثمار.

وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية، أن التصنيف الائتماني لمصر وارتفاعه في الآونة الأخيرة، علاوة على استقرار علاقة مصر بدول الجوار والعديد من دول العالم كان سببًا مباشرًا في جذب الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين.