شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الغربية تسجل «صفر» إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية رصدت تراجع نسب الإصابات ووصولها إلى صفر بالمئة، وذلك على مستوى أقسام العزل بـ12 مستشفى حكومية بالمحافظة.
وأكد حميدة أن مستشفى عزل كفر الزيات العام عادت لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، بعد أن كانت مخصصة لعلاج وحجر مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انحسار المرض وانخفاض معدل الإصابات، بجانب تقديمها علاج الكورونا في جزء بسيط منها يبعد عن الأقسام الأخرى، حتى تعود بكامل طاقتها إلى الخدمات العلاجية وعلاج المرضى، وإجراء العمليات الجراحية سواء الكبرى والصغرى.
وأشار «حميدة» أن قسم حضانات الأطفال تم نقلة إلى مستشفى كفر الزيات العام ووحدات الغسيل الكلوي حيث أن عمليات الغسيل الكلوي ستبدأ في المستشفى يوم السبت القادم بعد توقفها 5 أشهر خلال فترة تحول مستشفى كفر الزيات لحجر صحي.
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