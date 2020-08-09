«إشغالات بورفؤاد» تزيل إعلانات مرشحي الشيوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة، لرفع كافة الإعلانات والدعاية الخاصة بمرشحي مجلس الشيوخ عن أحزاب ومستقلين، مع بدء فترة الصمت الانتخابي. وتم التشديد من مسؤولي مجلس مدينة بورفؤاد على المتابعة اليومية والمرور للتأكد من خلو شوارع المدينة من أى إعلانات إنتخابية، تنفيذا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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