شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليتي نوعية ورياضية مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس 2020، بدء إجراء اختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية بنين، والتربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، وذلك لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليتين، للعام الجامعي 2020/2021.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بدأ أمس السبت الموافق الثامن من أغسطس، ويستمر حتى العشرين من أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اختبارات القدرات تُعقد داخل مقار كل كلية، وفقًا للجدول الزمني وقواعد القبول التي تحددها الكلية، مؤكدًا أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان أداء الاختبارات في سهولة ويسر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، والموقع متاح للطلاب على مدار 24 ساعة.