شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. «الطيران المدني»: الإفراج عن المواد الخطرة فوراً أو نقلها خارج نطاق الموانئ الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية والمختصة برئاسة اللواء طارق نصير، رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني.

وأضاف وزير الطيران، ان تلك الإجراءات في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران على أن هذه اللجنة سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وذلك للتصدى لأى مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء والعاملين بقطاع الطيران المدني.