شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من وزير الطيران بشأن فحص وحصر كل الشحنات والمخازن بالمطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني قراراً بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات تضم كافة الجهات المعنية و المختصة برئاسه اللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزاره الطيران المدني لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين بقرية البضائع وساحات التخزين التابعة لميناء القاهرة الجوى و كافة المطارات على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فوراً أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق المواني الجوية والتواجد السكاني.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وآمان جميع العاملين و المترددين علي المنشآت الحيوية التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وكافة المطارات المصرية.

وأكد وزير الطيران على أن هذه اللجنه سوف تقوم بإجراء تقييم شامل لكافة الإجراءات المطبقة داخل أماكن التخزين وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO وذلك للتصدى لأى مخاطر قبل حدوثها بالإضافة إلى حماية جميع العملاء و العاملين بقطاع الطيران المدنى.