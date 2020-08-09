شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إعلام لبنان المستقيلة لـ"تليفزيون الخليج 365": الاستقالة هروب وجبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقاء سابق مع تليفزيون ”الخليج 365” قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية المستقيلة اليوم، أنه لا يوجد أى شخص داخل الحكومة الآن متمسك بالكرسى، لكن متمسكون بالمبادئ ولدينا عزم أكيد لتحقيق الأهداف، ونرى أن الهروب من المسؤولية الآن يعتبر أحد أنواع الجبن ولا يخدم القضية.

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وأضافت عبد الصمد، أن لبنان تمر بوقت مصيرى، لكن إذا وصلنا لمرحلة معينة نجد أنفسنا عاجزين فيها عن تحقيق وعودنا للمواطنين فإننا سنقوم على الفور بالمغادرة والانسحاب من مناصبنا، كما أن السلطة التشريعية وسلطة الشعب فى لبنان لديها الحق فى التخلص من أى شخص يشكل عبء على الحياة السياسية فى لبنان.

ويذكر أن منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية أعلنت استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الأحد.