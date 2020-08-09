شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد الدولى: لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أنه لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها أكدت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مقر البرلمان اللبنانى، مؤكدة احتدام حدة المواجهات فى محيط البرلمان وأنباء عن استخدام الرصاص الحى، ونقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها استخدام سلاح كلاشينكوف باتجاه المحتجين.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبنانى وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار فى مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات فى بيروت وذكر الجيش اللبنانى فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار فى مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gra، وشاحنة وآلية بوكلين".