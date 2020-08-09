شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 24 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة ميناء دمياط عن حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء سفينة حاويات، و13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25321 طنا، تشمل 7114 طن يوريا و3600 طن مولاس و4770 طن فوسفات و4537 طن رمل و5300 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38238 طنا، تضم 8721 طن حديد و1101 طن خشب زان و4200 طن نواتج تقطير و9500 طن ذرة و14716 طن قمح.

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وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 477 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة) وخضروات (خضار مشكل مجمد وباذنجان وبطاطا وبطاطس وفاصوليا وملوخية وبقدونس) وحاصلات زراعية (بردقوش وريحان ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والمغرب والأردن وسلوفينيا وهولندا وباكستان وأمريكا وإيطاليا.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 179 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 4224 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 34211 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8519 طنا .

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3779 شاحنة منها 504 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 27945 من البضائع العامة .