شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: سيطرنا على الفيروس ولم ننتصر عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه سيتم توفير كل سبل الوقاية من عدوى كورونا للناخبين في انتخابات الشيوخ.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه «تمت السيطرة على الوباء لكننا لم ننتصر عليه، ولا يزال الفيروس بيننا».

وأكد أن «هناك خطرين من الفيروس وهو انتقال كورونا بين المصريين بالداخل أو انتقاله من الخارج عبر الوافدين وفي هذا الشأن اتخذت الدولة المصرية إجراءات حازمة لمنع دخول أي مصاب بالفيروس».

وأردف، يجب على المصريين اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات وأن يذهب المواطن مرتديا الماسك الخاص به ومعه قلمه الخاص، وتعقيم يده قبل الإدلاء بصوته وبعد والالتزام بالمسافة الآمنة متر على الأقل، ومن يشعر بأي أعراض عليه عدم النزول من منزله .