شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: متوقع طرح اللقاح قبل نهاية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن المواطنين اشتروا احتياجاتهم من الأدوية المستخدمة في علاج كورونا وخزنوها في بداية الأزمة، ما تسبب في نقص الطلب على شراء تلك الأدوية في الوقت الحالي، كما أن الدولة وفرت كميات كبيرة من هذه الأدوية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتوقع أن تتم صناعة الدواء أسرع من صناعة اللقاح ولكن دراسات اللقاح أسرع من الدواء.

وأكد حسني أن هناك 17 لقاحًا وصلوا لمرحلة التجارب السريرية منها 5 وصلت للمراحل النهائية، مشيرا إلى أن لقاح كورونا سيعم العالم فور الانتهاء من دراساته والشروع في إنتاجه.

وأوضح ان اللقاح هو الواقي من كورونا بينما الدواء هو المعالج للفيروس، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح لقاح كورونا قبل نهاية العام الحالي.