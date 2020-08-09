شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين بالخارج»: أزمة وحيدة واجهت ناخبي بعض الدول بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال التصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج في عدد كبير من مقار البعثات الدبلوماسية حول العالم، المصريون سجلوا بياناتهم خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ يوليو الماضي على موقع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وحصلوا على رقم كودي تم العمل به على نفس الموقع اعتبارا من اليوم لطباعة نماذج التصويت الخاصة بالمرشحين الفردي وأخرى للقوائم.

وذكر الاتحاد العام للمصريين بالخارج، في بيان، الأحد، أنه واجه البعض مشكلة إغلاق مكاتب البريد الأحد في بعض الدول لوجود العطلة الرسمية إلا إن التجاوب مقبول في دول أخرى ومكاتب البريد تتعامل مع المظاريف الواردة إليها بشكل طبيعي.

وقال علاء سليم، أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التعامل مع نظم المعلومات قادم لا محالة، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات سبقت دولا كثيرة حين استخدمت تكنولوجيا المعلومات واستخدام التقنيات الإلكترونية، الأمر الذي تجاوب معه أبناء الوطن في الخارج بشكل مرضي خصوصا وأن استخدام الرقمنه قادم لا محالة في المستقبل القريب.

وقال المهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن غرفة عمليات الاتحاد المنعقدة على مدار يومي الانتخابات تتلقى جميع الاستفسارات والموقف من ممثلي الاتحاد العام للمصريين في الخارج في شتى أنحاء العالم، وأن سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب لا يعوقه إلا مكاتب البريد في الدول المضيفة، حيث اليوم إجازة في أوروبا، وبعض البلدان البريد فيها معطل مثل دولة الكويت، حيث قامت السفارة باعتماد إيداع الأظرف في مكتب بريد السفارة داخل مكتب بريد الدسمة بمنطقة الدسمة بدلا من استخدام البريد وذلك غدا من الساعة ٨.٣٠ صباحًا إلى ١.٣٠ ظهرًا.