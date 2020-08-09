شكرا لقرائتكم خبر عن كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.
وأوضحت الشركة في بيان، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق «عزب الطابية، المعدية، شركات البترول»، بدءا من الساعة العاشرة مساء الأحد.
وأرجعت الشركة السبب لحدوث كسر في الخط الناقل للمياه بعزب الطابية والمعدية خط رشيد، ما يتطلب قطع المياه عن تلك المناطق حتى تنتهي أعمال الإصلاح.
وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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