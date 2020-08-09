شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات دبلوم المعهد الفنى للتمريض في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور حسن محمود محمد سليمان مدير عــام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، سير العمل لامتحانات دبلوم المعهد الفنى للتمريض «الصف الخامس» آخر للعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في يومها الرابع لمادة تمريض المسنين وتفقد عدد (٥) لجان باجمالى (٥٩) طالب وطالبة.
وأشار مدير عام الفرع أنه تم تحديد موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين الجدد يوم الاربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ الساعة الثامنة صباحا لعدد ١٤٤ طالبة وسيتم إجراء اختبار كتلة قبل المقابلة الشخصية.
وشدد مدير عام فرع التأمين الصحي، إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لاى حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاتها.
وتابع مدير عام الفرع سير العمل بمعامل عيادة السلام للتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود أي اعطال أو نقص بالمستلزمات والكيماويات وانتظام تسجيل النتائج وتسليمها اول بأول وخصوصا مرضى الأورام ومتابعة الخدمة بالمعمل تبين اجراء عدد (٤٧) حاله كيمياء وعدد (٢٦) حالة أورام.
جاء ذلك برفقة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشؤون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب،السيد عبدالعزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة،والسيدة فاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض .
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