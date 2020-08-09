شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت، الأحد، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة حول حقوق وواجبات متابعي بعثة الجامعة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراء جولتها الأولى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتنص مقتضيات هذا الاتفاق على أداء مهام البعثة المكلفة بمتابعة هذا الاقتراع، وخاصة فيما يتعلق بتيسير أداء هذه المهمة في أحسن الظروف وإجراء الاتصالات الضرورية والحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

وبهذه المناسبة، استعرض المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الترتيبات المتخذة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ تحت الإشراف القضائي الكامل في مناخ من الحيادية والنزاهة والشفافية، مشيراً إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية سواءً داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالنسبة للجالية المصرية في الخارج.

من جهته، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، الحرص على التفاعل البناء مع كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة دعماً لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي.

مٌبدياً الاستعداد للدفع بالتعاون القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء التجربة الثرية التي راكمتها جامعة الدول العربية في مجال متابعة الممارسة الانتخابية، علماً بأن الجامعة سبق وأن أرسلت أكثر من 80 بعثة لمراقبة الانتخابات في أكثر من 20 دولة منها 12 عربية و8 غير عربية.

وأشاد السفير خطابي بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بدور أساسي في الإشراف على مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية في مصر.

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