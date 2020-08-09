3 مستشفيات تُسجّل «صفر» إصابات كورونا بقنا (تعرف عليها)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن 3 مستشفيات سجلت «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنها «فرشوط المركزى يوم 31 يوليو بإجمالى حالات خروج 273 حالة، وقوص المركزى يوم 6 أغسطس بإجمالى حالات خروج 207 حالة، والوقف المركزى في 8 أغسطس بإجمالى حالات خروج 169 حالة».
وأضاف «الداوودى» في تصريحات صحفية، أن «ذلك تم بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس مؤكدا على المواطنين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انتظام معدل انخفاض الإصابات والإشغال داخل مستشفيات العزل».
من جانبه، أشار الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعًا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية، وذلك بفضل الرعاية الجيدة المقدمة للمرضى والالتزام بالبروتوكول العلاجى الذي أقرته وزارة الصحة.
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