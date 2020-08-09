شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بتحصيل ٢٥% من قيمة مخالفات البناء‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، رؤساء المراكز بسرعة الانتهاء من تحصيل 25% جدية التصالح بكافة مخالفات البناء، والانتهاء من ملف التقنين وتحصيل كافة الرسوم المستحقة للدولة وإبرام العقود مع الحالات المنتهية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين، والانتهاء من دهان واجهات المنازل بالمدن.

وأكد المحافظ خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأحد، على ضرورة التنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل الرسوم المستحقة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين منهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من حصر الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة منها، وحصر كافة الأراضي المؤجرة من صندوق استصلاح الاراضي بمدينة الخارجة لإلزام المستأجرين من خلال إقرارات مكتوبة بسرعة تحويل نظام الري إلى حديث بدلًا من نظام الغمر.

وشدد «الزملوط» على سحب الأراضي من غير الملتزمين بالقرار، مشيرًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة بصدد تنفيذ مزرعة نموذجية على مساحة 200 فدان بنظام الري الحديث كنموذج تمهيدي لتعميم التجربة بكافة مراكز المحافظة لترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الخزان الجوفي بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، أكد المحافظ على ضرورة الجاهزية الكاملة بكافة المقرات والتنسيق بين القطاعات المختلفة لتوفير الخدمات اللازمة للتيسير على المواطنين، وحث المواطنين العاملين بكافة الجهات الحكومية على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها 11، 12 أغسطس الجاري ،مشيرا بأن الوادي الجديد قد حققت أعلي نسب مشاركة في الانتخابات في الفترة من عام 2012 وحتي الآن، وذلك يرجع لوعي المواطنين وحسهم الوطني لاستكمال مسيرة بناء وتنمية الدولة.