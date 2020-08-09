شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات بجامعة الأزهر لتطوير القطاع الطبي بالمعايير العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه سيتم عقد اجتماعات مستمرة مع المعنيين بكليات الطب لتوحيد محتوى المقررات الدراسية والمخرجات التعليمية المستهدفة، تمهيدا لاستيفاء محتوى بنوك الأسئلة ولحسن سير العملية التعليمية ولتكافؤ الفرص، في إطار التطوير والاهتمام بالتعليم الطبي وتطويره وفقا للمعايير العالمية.

وقالت الدكتورة زينب نبيل، مستشار نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي، إن الطلاب يبدأون الدراسة الإكلينيكية من المرحلة الثانية من برنامج الطب التكاملي، وبالتوازي مع الدراسة يتم التدريب الإجباري لأطباء الامتياز عن طريق التعلم الذاتي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

ولفتت إلى أن برنامج «التعلم الذاتي» هو برنامج تدريبي عبارة عن 85 كورس في جميع مجالات التدريب المعنية وهي «التوليد وأمراض النساء والجراحة والطوارئ والأطفال والباطنة ومكافحة العدوى»، ويتم من خلال بنك المعرفة في بعض الوحدات التعليمية لبرنامج الطب التكاملي، ويتم تدريب طلاب جميع الفرق الدراسية بكليات الطب على مكافحة العدوى من خلال بنك المعرفة المصري.

يذكر أن أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل كليات الطب بالجامعات المصرية التي استفادت من نظام إدارة التعليم ( LMS) والذي يوفره بنك المعرفة المصري، الذي يتيح للطالب الدروس التعليمية بسهولة وتوفير المراجع والمجلات الطبية المتخصصة، والتعلم التفاعلي وغيرها من استراتيجيات التعلم الحديثة، وجاري تطبيق هذا النظام في بقية كليات طب الأزهر.