شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: تلقينا 416 طلب للتصالح علي مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي 416 طلب للتصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 15 أغسطس الجاري لطلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي ، وإما طلبات التصالح الجديدة آخر مهلة 30 سبتمبر القادم ، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأضاف عبد الرازق إن يتم تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتي الساعة الــ 5 مساءا ، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها واتخاذ القرار للتصالح من عدمة ، وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد رئيس المدينة علي زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجي في الخزينة وشبابيك تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل تلقي الطلبات موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح .

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان انتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء وضرورة متابعة انتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة .

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