شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي عن طريق الرقم القومي ورقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة التظلمات وذلك عبر الرابط التالي:

http://tazalomg12.emis.gov.eg/

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إنه يتابع بشكل لحظي أداء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات للقبول بالجامعات، وأن جميع التقارير الواردة للجنة العليا المشكلة للمتابعة الميدانية لأداء الطلاب لامتحانات القدرات في جميع الجامعات كانت إيجابية جدًا، ولم ترصد أي شكاوى أو صعوبات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وجَّه رؤساء قطاعات الكليات المعنية بالتواجد داخل الكليات والمتابعة المباشرة لاختبارات القدرات.

وأكد «عبدالغفار» على أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل الجامعات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مع التأكيد على الطلاب بضرورة الالتزام بأداء الاختبارات في الموعد المحدد لهم من قِبل مكتب التنسيق لتقليل الزحام بين الطلاب، وأهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال «عبدالغفار» إن هناك تنسيق تام مع رؤساء الجامعات، لأهمية شرح للطلاب القواعد الخاصة بالاختبارات، وتوجيه النصائح لهم قبل أداء الاختبارات، وآليات سداد الرسوم إلكترونيًا.

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ونجحت الجامعات في تنظيم عملية دخول الطلاب إلى اللجان، بعد الكشف على درجات الحرارة، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تحديد مسافات كافية بين الطلاب مراعاةً للتباعد الاجتماعي.