شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تسجل صفر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء على عدم وجود حالات ايجابية مصابة بكورونا، مع زيادة حالات الشفاء.

وأعلنت المديرية، أنه لم يتم تسجيل حالات ايجاية بالنسبة لفيروس كورونا، مع شفاء عدد 5 حالات جديدة عن أمس السبت .

وأشار البيان، إلى أن موقف الاصابات على مستوى المحافظة ثابت باجمالى عدد 103 حالات ايجابية، وزيادة عدد حالات الشفاء ليصل إلى 284 حالة من المحجوزة في المستشفيات والمعزولة منزليا.. مع استمرار حجز عدد 8 حالات تحت العلاج في المستشفيات، وتناقص عدد حالات العزل المنزلى ليصبح عددها 28 حالة، وكذا استمرار عدد حالات الوفاة كما هو 22 حالة .