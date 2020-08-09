شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 22 رحلة طيران لنقل 2000 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير غدًا الإثنين 22 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، كوبنهاجن، لندن، إسطنبول، الخرطوم، نيروبى، بيروت، البحرين، ميلانو، ورحلتين إلى دبى وأبو ظبى، ورحلة استثنائية إلى كل من الدمام، جدة، المدينة المنورة بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان بخلاف رحلات الشحن الجوى، وستقوم تلك الرحلات بنقل ما يقرب من 2000 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدنى الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية أول يوليو الماضى، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30%، ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الحالى.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.