شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية يوقع برتوكول تعاون مع الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، صباح اليوم الإثنين، بمقر الهيئة الوطنية، برتوكول تعاون مع الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وذلك لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين فى الداخل.

واستقبل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية صباح اليوم وفد دبلوماسى رفيع المستوى برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة العربية.

وضم وفد الجامعة العربية السفيرة هادية صبري مدير إدارة الانتخابات بالجامعة والمستشار أحمد أمين نائب مدير إدارة الانتخابات بالجامعة

بينما حضر اللقاء من الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد عبد العزيز عامر رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار ريم هندي عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة.

ورحب المستشار لاشين إبراهيم، بالسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة والوفد المرافق ثم تناول اللقاء التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذى نظمه الدستور وقانون إنشائها.

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وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل فى دعم الجهود الهادفة إلي صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية ورفع تقارير بشأنها بدقة وموضوعية، كما شرح رئيس الهيئة الإجراءات المقررة و المتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا.

من جانبه أبدى السفير أحد خطابي تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في الدفع بالمسار الديمقراطي وأمنياته لها بالتوفيق فى أداء مهامها.

وانتهى اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ ذلك.