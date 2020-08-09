مصدران: القبض على المتهمين بسرقة فيلا الخطيب في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قال مصدران أحدهما رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في تحديد وضبط المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في أقل من 48 ساعة.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور القسم باكتشاف سرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب التي تقيم فيها ابنته بحي الأشجار.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر؛ ليبدأ ضباط الشرطة في معاينة مسرح الحادث.

أولى خطوات الفحص كشفت عن طريقة تسلل الجناة، إذ كسروا نافذة حديدية ودلفوا من خلالها إلى المنزل.

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وأثبتت المعاينة سرقة إكسسوارات حريمي "فالصو" تخص ابنة الخطيب وأجهزة كهربائية "ريسيفر" دون سرقة مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية، الأمر الذي دلل عليه مصدر أمني معلقا "المسروقات بسيطة".

وشكل اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة المقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران، وكيل الفرقة، وبمشاركة مباحث قسم ثالث أكتوبر برئاسة الرائد هاني عماد ومعاونه النقيب مصطفى رشوان.

ويعكف رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب أفراد الأمن الإداري للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.