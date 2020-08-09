تأجيل طعون طلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج لـ 16 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، تأجيل الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني الخاص بإجبارهم على إجراء امتحانات تكميلية لتحديد مستواهم وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك، لجلسة 16 أغسطس الجاري.
حملت الدعوى رقم 47404 واختصمت وزير التربية والتعليم، وطالبت بمنح شهادات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية شاملة الدرجات التى حصلوا عليها فى المواد وفقا للمشاريع البحثية التي قُدمت.
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