القوات المسلحة تفتتح فندق "رويال جويل الرمل" بالإسكندرية بعد تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
افتتحت القوات المسلحة فندق (رويال جويل الرمل) بالإسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية في مدينة الإسكندرية.
وروعي في تطوير الفندق إقامة العديد من المنشآت الترفيهية والخدمية وفقاً لأعلى مستويات الإنشاء والتجهيز ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم في تقديم أرقى الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواء.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة، وتزامناً مع احتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عاما على ثورة 23 يوليو 1952.
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