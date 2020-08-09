محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
اجتمع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بإدارات الرصد بالمجلس استعدادا لتجهيزها لمهامها المقبلة، وأكد أن انتخابات مجلس الشيوخ هي الحدث الأبرز المنتظر في الفترة المقبلة، وأن المجلس يوليها اهتماما كبيرا.
كما أكد كرم جبر، خلال الاجتماع، ضرورة جاهزية إدارات الرصد باستمرار، ومتابعتهم وسائل الإعلام المختلفة بكل دقة وشفافية، كما استمع لتعليقات أعضاء الإدارات ومطالبهم، وشرح لهم رؤيته للمرحلة المقبلة، وحثهم على ضرورة التواصل المستمر معه، وأنه يرفع أي حواجز تعيق هذا طالما في مصلحة العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأعلى للإعلام: نولي اهتماما كبيرا بانتخابات الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.