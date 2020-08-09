قبل انتهاء الحجز.. ننشر الفرق بين أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميّزا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة، والأكثر تميزًا، ويستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com/) حتى يوم 27 أغسطس الجاري.

ويوضح الخليج 365 الفارق بين الأراضي الأكثر تميزا وتتواجد في 10 مدن جديدة، والأراضي المتميزة وتتواجد في 14 مدينة جديدة، في التقرير التالي:

أراضي الإسكان المتميز:

أراضي الإسكان المتميز، يتم طرحها لتكون مخصصة للطبقة المتوسطة، وتقع في أماكن أفضل من أراضي الإسكان الاجتماعي والتي لم تتواجد في هذا الطرح، حيث اكتفت الوزارة بطرح نوعين فقط من الأراضي، في المدن الجديدة، كما يمكن لأي مواطن أن يتقدم لحجزها دون التقيد بالمحافظة أو مكان العمل.

وعن المساحات، فهي متوسطة بحيث تتراوح بين 200 متراً و1200 متر، وأفضل ما يميز هذا النوع أن الحاجز يمكن أن يختار بنفسه تصميم العقار شرط أن يوافق عليه جهاز المدينة.

هذا النوع من الأراضي يحتاج إلى دراسة حقيقية من الحاجز قبل التقدم واختيار مكان قطعة الأرض، ففي بعض المدن تقع أراضي الإسكان المتميز في أماكن غير مرضية بالمدينة وموقعها لا يتوافق مع نوعها أو سعرها.

وعن سعر أراضي الإسكان المتميز، في مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 3805 جنيهات، ووصلت قطعة الأرض الـ500 متر إلى 2 مليون و73 ألف جنيه، وفي مدينة بدر، سجل المتر 3390 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ532، مليونَين و75 ألفًا، وفي مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 1920 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ459 مترًا إلى 987 ألف جنيه، وفي مدينة السادات، سجل سعر المتر 1815 جنيهًا، وقطعة الأرض الـ600 متر سجلت مليون و176 ألف جنيه.

كما شمل الطرح مدينة برج العرب الجديدة، حيث سجل المتر 2620 جنيهًا، حيث وصل سعر قطعة الأرض الـ260 مترًا إلى 735 ألف جنيه، وفي الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 1785 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ630 مترًا إلى مليون و259 ألف جنيه، وفي بني سويف الجديدة، سجل سعر المتر 2200 جنيه، وقطعة الأرض الـ 460 متر سجلت مليون و92 ألف جنيه.

وفي أسيوط الجديدة، وصل سعر المتر بها إلى 1530 جنيهًا، وقطعة الأرض الـ 864 مترًا سجلت مليون و401 ألف جنيه، وفي غرب أسيوط، وصل سعر المتر إلى 2200 جنيه، بينما بلغ سعر قطعة الأرض الـ 758 مترًا مليون و759 ألف جنيه، وفي أسوان الجديدة، وصل سعر المتر إلى 1370 جنيهًا، بينما سجلت قطعة الأرض الـ471 مترًا، 710 آلاف جنيه، وفي طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 1715 جنيهًا، بينما وصلت قطعة الأرض الـ663 مترًا إلى مليون و206 آلاف جنيه.

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وتتواجد أراضي الإسكان المتميزا أيضًا في مدينة سوهاج الجديدة، حيث سجل سعر المتر 1950 جنيهًا، كما بلغ سعر قطعة الأرض الـ 460 مترًا، 950 ألف جنيه، وفي غرب قنا، سجل المتر 1715 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ630 مترًا إلى مليون و199 ألف جنيه، وفي أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 935 جنيهًا، بينما وصلت قطعة الأرض الـ300 متر، 291 ألف جنيه.

الأراضي الأكثر تميزا:

الأراضي الأكثر تميزًا، بالطبع هي الأغلى في أنواع الأراضي التي يتم تقديمها للأفراد، حيث يصل سعر المتر إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، وفقاً لمكان قطعة الأرض وأي مدينة، فهذا النوع من الأراضي مثل الأراضي المتميزة تمامًا لكن يختلف في أسلوب التخصيص والسداد، ويتواجد في 10 مدن جديدة.

وشملت الأسعار في هذا النوع من الأراضي، بمدينة القاهرة الجديدة 7570 جنيهًا للمتر، ووصلت قطعة الأرض الـ909 أمتار لـ7 ملايين و571 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور وصل سعر المتر بها لـ4765 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ585 مترًا، 3 ملايين و261 ألفًا، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4910 جنيهات، وسجلت قطعة الأرض الـ797 مترًا 4 ملايين و740 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر بها لـ2970 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ532 مترًا، مليون و890 ألف جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو 4820 جنيها، وفي دمياط الجديدة، سجل سعر المتر 6020 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ852 مترًا لـ5 ملايين و795 ألف جنيه، وفي برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 2260 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ1000 متر لـ2 مليون و304 آلاف، وفي سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 2295 جنيهًا، فيما وصلت قطعة الأرض الـ770 مترًا لمليون و980 ألف جنيه.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل المتر بها 1795 جنيهًا، وبلغت قطعة الأرض الـ350 مترًا، 685 ألف جنيه، وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر بها 1935 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ452 مترًا، 927 ألف جنيه.

أسلوب السداد والتخصيص:

في الأراضي المتميزة يتم سداد مقدم الحجز، 100 ألف جنيه، عدا مدينة أخميم الجديدة يتم سداد 50 ألفًا، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن قطعة الأرض بعد التخصيص بنحو شهر، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض البالغ 75% على 3 سنوات أقساط ربع سنوية.

لكن في الأراضي الأكثر تميزا يتم سداد 350 الف مقدم حجز، ثم يتم استكمالهم لـ50% بعد انتهاء الحجز، وقبل الاستلام يتم سداد الـ50% من ثمن الأرض.

ويتم الحجز والتخصيص في النوعين من الأراضي بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.