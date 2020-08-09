أخبار مصر | وزيرة التضامن: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مع عدد من الشركات المشاركة في مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" التي أطلقتها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نيفين القباج بالمشاركين في المبادرة، واستعرضت جهود وزارة التضامن الاجتماعي خلال أزمة كورونا والتي شملت تجهيز أماكن استقبال المصريين العائدين من الخارج وإمداد القرى التي كانت قد عزلت بالمواد الغذائية وإمداد الأسر الأكثر احتياجًا بالمواد الغذائية وكذلك تطهير المؤسسات ودور الرعاية وإعداد خطط لتنظيم عمليات صرف المعاشات ومساعادات تكافل وكرامة.

وخلال اللقاء، قال الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأمريكية وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إنشاء الغرفة كانت في أوائل الثمانيات وتحتوي على ما يقرب من 2000 عضو من ممثلى 1000 شركة، ويوجد بها 23 لجنة تمثل جميع القطاعات وتعمل على تذليل العقبات الى تواجه ا مجتمع الأعمال وتمثيله لدى صانعى القرار. وايضًا تقوم اللجان بأنشطة مختلفة لربط وتعميق التبادل التجاري بين مصر وأمريكا.

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وأضاف أحمد أبو علي، رئيس مؤسسة الغرفة التجارية الأمريكية، أن مبادرة "تحالفا القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" جمعت ما يقرب من 40 مليون جنيه بمشاركة 45 شركة وفردا بصفتهم الشخصية، لتوجيهها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر مجموعة من الأنشطة مثل توريد مستلزمات الوقاية المختلفة، وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي حرص الوزارة علي الشراكة مع القطاع الخاص علي كافة محاور عمل الوزارة لدعم التوجه نحو التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر وتوفير فرص العمل لأبناء أسر تكافل وكرامة والنساء المعيلات لأسرهن.

وشارك في الاجتماع الدكتورة رندا رزق مستشار وزير التضامن للمسئولية المجتمعية والدكتور نزار سامي رئيس اللجنة وعضو مجلس أمناد المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وفي نهاية اللقاء، وجهت وزيرة التضامن الشكر للغرفة التجارية الأمريكية، ولكل المشاركين في مبادرة "تحالف القطاع الخاص ورجال الأعمال لمحاربة كورونا" وأيضا مسئولي الوزارة على تنظيم لقاء المائدة المستديرة من رجال الأعمال والوزارة.