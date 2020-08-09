أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض مخططات إنشاء مجمع في العلمين الجديدة

وفي سياق منفصل أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارًا بإعارة الدكتور أحمد غنيم الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة للعمل كرئيس تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، لمدة ثلاث سنوات خلفًا للدكتور أحمد الشربيني والذي انتهت مدة تكليفه كمشرف عام لمشروع المتحف.

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وبهذا القرار يعتبر الدكتور أحمد غنيم أول رئيسًا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي صدر القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في فبراير الماضي.

والتقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور احمد غنيم وبحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، بالمتحف اليوم السبت، حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

فالمتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة السياحة والآثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن الدكتور أحمد غنيم هو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وهو باحث مشارك بمنتدى البحوث الاقتصادية، وسبق له العمل كمستشار ثقافي لمصر ورئيس للبعثة التعليمية فى ألمانيا والنمسا فى الفترة من 2014 إلى 2018، كما يعمل كمستشار للعديد من المنظمات الدولية متضمنة البنك الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.