أخبار مصر | حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز 730 ألف حول العالم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز 730 ألف حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مختلف دول العالم حاجز الـ 730 ألف حالة، وذلك وفق لما ذكرته إحصاء "ورلد ميترز"، وقد وصل إجمالى الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 19،894،246 حالة، وارتفعت حالات الشفاء لتسجل 12،774،152 حالة منذ تفشى الوباء.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5 ملايين إصابة إضافة إلى تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة، وتأتى في المركز الثانى دولة البرازيل، حيث تسجل معدلات اصابة مرتفعة بالفيروس، وفى المركز الثالث حلت دولة الهند.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.