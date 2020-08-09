أخبار مصر | القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل بعد أعمال تطويره

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تفتتح فندق رويال جويل الرمل بعد أعمال تطويره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت القوات المسلحة بإفتتاح فندق رويال جويل الرمل بالإسكندرية لضباط القوات المسلحة بعد أعمال تطويره ورفع كفاءته، حيث يعد فندق الرمل لضباط القوات المسلحة من أعرق الأماكن الخدمية فى مدينة الاسكندرية، جاء ذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمنظومة المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة تزامنًا مع إحتفالات القوات المسلحة بمرور 68 عام على ثورة 23 يوليو 1952.

وقد روعى فى تطوير الفندق إقامة العديد من المنشأت الترفيهية والخدمية وفقًا لأعلي مستويات الإنشاء والتجهيز، ليتواكب مع أحدث النظم الفندقية والسياحية بما يسهم فى تقديم أرقى الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية لأبناء القوات المسلحة وعائلاتهم والمدنيين على حد سواءوحضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة.