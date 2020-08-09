أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يشهد الاجتماع التنسيقي لمهرجان وحشتونا لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يشهد الاجتماع التنسيقي لمهرجان وحشتونا لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الاجتماع التنسيقي لإقامة مهرجان وحشتونا لذوي القدرات الخاصة والذي من المقرر أن يقام في شهر أكتوبر القادم.

وأعرب "صبحي" عن سعادته باقامة الاحتفالية، موضحًا أن تاجيل مهرجان اولادنا والذي كان له من المقرر ان يقام في شهر مارس الماضي نظرا لانتشار فيروس كورونا وخوفا علي صحة اولادنا من ذوي القدرات الخاصة، وتم الاستعاضة به باقامة احتفالية وحشتونا في شهر اكتوبر المقبل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان هدف الإحتفالية تفعيل دور أولادنا في نشر روح التفاؤول والإيجابيه إبان عودة الأنشطه المختلفة في البلاد بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، الترويج السياحي والثقافي لمصر بعودة الحياة إلي طبيعتها لتشجيع الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

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ومن المقرر أن يتم عمل عدة زيارات ميدانية لأماكن مقترحة أن يتم إقامة الاحتفالية فيها حيث تتضمن المدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المدينة الرياضية بالأسمرات، نادي النادي بالسادس من اكتوبر، ومركز شباب الجزيرة بالزمالك.

يتضمن البرنامج فقرة غنائية لأولادنا بمشاركة الفنانة الكبيرة أنوشكا – تأليف الشاعر أمير طعيمة، فقرة غنائية لأولادنا بمشاركة فرقة «بلاك تيما»، فقرات للفرق المصرية الفلكلورية، ويتخلل الفقرات عروض إستعراضية، كما تتضمن الإحتفالية تكريم لنجوم وفنانين ممن كان لهم إسهام كبير في تشجيع أولادنا واظهارهم بصورة مشرفة للمجتمع.

حضر اللقاء الاستاذة نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج التطوعية، الاستاذة سهير عبد القادر مدير مهرجان اولادنا لذوي الاعاقة، الدكتور اشرف رضا وكيل كلية فنون جميلة، الفنان محمود قابيل، والفنانة رانيا فريد شوقي، المنتج هشام سليم، دكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لبناء القدرات، ومحمد حسن معاون الوزير لبناء القدرات الشبابية.