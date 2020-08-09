أخبار مصر | أمريكي: حتشبسوت هي فرعون موسى.. وخبير آثار يرد: "لا يوجد دليل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكي: حتشبسوت هي فرعون موسى.. وخبير آثار يرد: "لا يوجد دليل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، والخبير الأثري المعروف، ما ذكره الدكتور هانز جيديك عالم المصريات في جامعة جونزهو بكتر بواشنطن بأن خروج بني إسرائيل كان في ربيع عام 1477 ق.م، في عهد الملكة حتشبسوت.

ودلل جيديك على ذلك بأن هذا التاريخ كما يعتقد قريب من تاريخ حدوث انفجار بركاني بجزيرة تيرا التي تعرف بجزيرة سانتورين 70 كم شمال جزيرة كريت باليونان، وتصادف أن خروج بني إسرائيل كان عقب هذا الانفجار عند وصولهم إلى بحيرة المنزلة، لكي يسلكوا الطريق الساحلي إلى أرض كنعان، فلما أشرفوا على ربوة تطل على الصحراء جنوب شرق البحيرة بحوالي ستة أميال ونصف نظروا فإذا بجيش فرعون يتعقبهم فوقفوا استعدادًا للدفاع، وكان وصول الجيش بخيله ومركباته في اللحظة التي وصل فيها المد إلى شاطئ البحر المتوسط عند البحيرة فارتفع منسوب المياه وفاضت على الأراضي المجاورة فأغرقت جنود فرعون ومركباته.

وأضاف ريحان أن كاتبًا مصريًا وهو غطاس عبد الملك الخشبة أيد هذه النظرية ونشرها في كتاب يحمل عنوان "رحلة بني إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج" ذاكرًا أن ميلاد نبي الله موسى كان عام 1548ق.م، وكان خروج بني إسرائيل في عهد الملكة حتشبسوت عام 1468ق.م، بقيادة نبي الله موسى وكان عمره ثمانون عامًا.

وتابع، ماتت حتشبسوت غرقًا عندما لاحقتهم مع الجيش في أطراف بحيرة المنزلة وأصيبت بالحمى نتيجة ذلك ودفنها تحتمس الثالث سرًا لاغتصابها الحكم منه ولقد أخرجت حتشبسوت من الماء في حالة سيئة لذلك أصيبت بالحمى وتكتم أخوها تحتمس الثالث خبرها فلما ماتت دفنها خلسة دون تحنيط أو مراسم ملكية، ولم يشأ إذاعة خبرها أصلًا ولا يوجد أية أخبار في تاريخ الآثار المصرية والنصوص عن الملكة حتشبسوت بعد الخروج عام 1468ق.م. ويعنى أنها غرقت أثناء مطاردتها لنبي الله موسى وشعب بني إسرائيل كما يدعّي.

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كما ذكر غطاس عبد الملك الخشبة أن هناك نصًا يُنسب إلى الملكة حتشبسوت يرجع إلى ما بعد طرد الهكسوس فيما بين عام 1486إلى 1469ق.م، ينبئ عن سخطها وضيقها من سلوك المهاجرين الذين كانوا في أواريس شمال الدلتا منذ عهد الهكسوس، ويذكر بأنها سمحت لأولئك المخربين الذين أغضبوا الآلهة بالخروج.

ومن ناحيته، قال الدكتور ريحان ردًا على ذلك بأن شخصية فرعون التي نجاها الله سبحانه وتعالى من الغرق بجسدها لم يحددها القرآن الكريم حتى لا يشغل الناس بالبحث فيما لا يفيد، وكي يأخذوا العظة من القصة والمعجزة فقط، ولكن جهات معينة سخرت نفسها للبحث عن هذه الشخصية لأغراض في نفسها وشوهت تاريخ مصر باتهام معظم ملوكها بأنهم فراعنة موسى ولم تسلم شخصية حتى الملكة حتشبسوت وهي سيدة اتهمت بذلك كما اتهم أحمس وتحتمس الأول وأخناتون وحور محب ورمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي الثاني بأنهم فراعنة للخروج.

وأشار ريحان إلى أن كل ما سيق في هذا الشأن مجرد تكهنات ولا تعد أدلة علمية ولا تستند إلى أدلة أثرية ملموسة وبخصوص حتشبسوت فقد حكمت 22 عامًا وحكم تحتمس الثالث 32 عامًا وبفرض ولادة موسى عليه السلام في عهد حتشبسوت فإن عند بلوغه 61 عامًا حين فراره من مصر سيكون في فترة حكم تحتمس الثالث وليست حتشبسوت مما يهدم النظرية تمامًا.