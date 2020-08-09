أخبار مصر | لتجنب الصراعات.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للبنانيين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لتجنب الصراعات.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للبنانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اليوم الأحد، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الدولى لدعم لبنان، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات".

وناشد رئيس الجمهورية، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.

ودعا الرئيس المصري اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.