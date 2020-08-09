أخبار مصر | وزيرة الهجرة مشاركة ‏المصريين بالخارج يعكس الاهتمام ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة مشاركة ‏المصريين بالخارج يعكس الاهتمام ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم ‏الأحد، مؤتمراً صحفياً لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ‏ضمن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة التصويت.

وأكدت الوزيرة أن الغرفة التي أعدتها الوزارة تقوم برد على ‏استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تستمر العملية الانتخابية ‏للمصريين بالخارج اليوم وغدا الإثنين 9 و10 أغسطس الجاري في التاسعة صباحا، بحسب ‏التوقيت المحلي لكل دولة‎.‎

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال المؤتمر الصحفي إن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة المصرية ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، باعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصري ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

وتابعت وزيرة الهجرة أن اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتي ضمن ‏الإجراءات الاحتياطية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد؛ حفاظا على صحة المصريين بالخارج، ‏مشيرة إلى أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎.‎

Advertisements

‏‎ ‎وأضافت الوزيرة أن غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، تلقت عددا من ‏الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في ‏الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع، ‏واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كان هناك ‏دعوى قضائية مقامة ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا‎.‎

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المصري بالخارج المتواجد في مصر خلال هذه الفترة يستطيع ‏المشاركة في العملية الانتخابية دون وجود أي عائق وباستخدام نفس الطرق من خلال الاعتماد ‏على البريد السريع، كما يحق للمصري بالخارج صاحب بطاقة الرقم القومي المنتهية المشاركة ‏أيضا في العملية الانتخابية، مضيفة أن الذين صدر بحقهم أحكامًا جنائية باتة لا توجد أسماؤهم ‏في قواعد الناخبين، وبالتالي لن يتمكنوا من المشاركة في العملية التصويتية‎.‎

ونظرا لوجود عطلة أسبوعية يوم الأحد في عدد من الدول الأجنبية، أوضحت وزيرة الهجرة أنه ‏يمكن للمصريين بالخارج المتواجدين في هذه الدول المشاركة في العملية الانتخابية بداية من غد ‏الأحد مع عودة عمل البريد السريع، بينما يستطيع المصريين بمنطقة الخليج –والذي يضم الكتلة ‏التصويتية الأكبر- المشاركة في الانتخابات اليوم وغدا دون وجود أية عوائق.‏