مصر | المشدد من 3 لـ 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد من 3 لـ 5 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد من المشدد 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلوع 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإدارة عصابة تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر.

وعاقبت المحكمة كلًا من "ا.ع.م" و"ا.ع.ع" بالسجن المشدد لمدة 5سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "م.ص.ص" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

Advertisements

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، قام المتهم الأول ويدعي "ا.ع.م" أدار عصابة من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة، بأن قام بتوفير المخدرات، وشارك المتهمان الثاني والثالث في الاتجار بها واقتسام أرباحها، كما حاز بدون ترخيص بندقية يدوية التعمير في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذخائر مما تستعمل فيها وأسلحة نارية اخري بلغت 350 طلقة، كما حاز بدون ترخيص علي عدد اثنين تلسكوب المعدان للتركيب علي الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث وهم كلًا من "م.ص" و" ا.ع" انضما إلى العصابة إدارة المتهم الأول، والذي أمدهما بالجواهر المخدرة، وقد قام الثلاثة بالاتجار فيها مقتسمين أرباحها، كما حاز المتهم الثاني "م.ص" بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن محدث صوت معدل.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا حازوا بقصد الاتجار مخدر الحشيش ونبات الحشيش " القنب" وجوهر مواد مخدرة أخرى.