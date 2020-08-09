مصر | عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على المتهمين بسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، بأن الفيلا المسروقة بمدينة 6 أكتوبر، تقيم بها نجلة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وأوضح المصدر إلى "الخليج 365" أن مجهولين تسللوا عبر سور الفيلا، وكسروا جزء حديدي من النافذة، ودخلوا إلى الفيلا من خلاله: "كسروا عود حديد من شباك الفيلا ودخلوا"، على حسب وصف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن المسروقات عبارة عن إكسسوارات حريمي "عقد وإنسيال فالصو، وأجهزة ريسيفر، مؤكدا أن "المسروقات حاجات بسيطة".

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، لكشف ملابسات تعرض منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للسرقة على يد مجهولين، بمدينة 6 أكتوبر.

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وحرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محضرا بتعرض منزله للسرقة، على يد مجهولين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وفوجئ الخطيب عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، بتعرض فيلا تقيم بها نجلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بحي الأشجار للسرقة على يد مجهولين.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم، لمعاينة مكان البلاغ، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم قبل تصرفهم في المضبوطات.

وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.