مصر | حبس 5 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 5 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٥ متهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة.

وأمرت النيابة، بإرسال المضبوطات، للمعمل الجنائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة خلال حملة أمنية، من ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 5 متهمين، بحوزتهم بندقية آلية، وبندقيتين خرطوش ماركة بامب أكشن، بالإضافة إلى طبنجتين، و15 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.