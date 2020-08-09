مصر | إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، عاطل، لاتهامه بسرقة 20 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بدائرة القسم، إلي محكمة الجنح.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة، وبحوزته مبلغ مالي 20 ألف جنيه مجهول المصدر، مفك، أجنة حديدية.

وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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