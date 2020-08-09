مصر | حفظ التحقيقات في حريق شقة الموسكى: ماس كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في حريق شقة الموسكى: ماس كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الموسكي الجزئية بجنوب القاهرة اليوم الأحد، حفظ التحقيقات حول حريق شقة سكنية بدائرة القسم وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبة جنائية، وأن أسباب اندلاع الحريق ترجع إلي ماس كهربائي.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة تجارية فى الموسكى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

Advertisements

اقرأ أيضا...