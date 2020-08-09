مصر | حفظ التحقيقات في حريق شقة الموسكى: ماس كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في حريق شقة الموسكى: ماس كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة الموسكي الجزئية بجنوب القاهرة اليوم الأحد، حفظ التحقيقات حول حريق شقة سكنية بدائرة القسم وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبة جنائية، وأن أسباب اندلاع الحريق ترجع إلي ماس كهربائي.
بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة تجارية فى الموسكى، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
اقرأ أيضا...
وفي سياق أخر.. شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة،عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1833 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.